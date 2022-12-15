بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى معدلاتها منذ 2008

المصدر: وام

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رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم، بواقع 50 نقطة أساس لأعلى معدلاتها منذ عام 2008 في خطوة تستهدف مواصلة الجهود للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وصوت 6 أعضاء بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لتصل إلى 3.5%، في حين صوت عضو واحد على زيادتها 0.75%، بينما صوت عضوين على الإبقاء دون تغير.

يأتي ذلك بعد يوم من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة السابعة على التوالي خلال العام الجاري 2022.

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