ارتفاع إنتاج النفط الروسي في نوفمبر إلى 11.07 مليون بِرْمِيل يومياً

المصدر: وام

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ارتفع إنتاج النفط الروسي في شهر نوفمبر الماضي إلى مستويات عالية ليصل إلى 11.07 مليون بِرْمِيل يوميًا.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في بيان لها أن" إنتاج النفط في روسيا ارتفع بمقدار 90 ألف بِرْمِيل في شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 11.07 مليون بِرْمِيل يوميًا، مشيرة إلى أنه ينتظر انخفاضه بمقدار 400 ألف في شهر ديسمبر الجاري".

وأضاف البيان أن" نمو الإنتاج في نوفمبر 2022 جاء بفضل نمو الإنتاج من مشروع"ساخالين -1"، الذي تديره الآن شركة "روس نفط"، أكبر شركة نفط روسية، التي حلت بالمشروع مكان الشركة الأمريكية "اكسون".

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