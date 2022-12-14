الوكالة الدولية للطاقة تحذر من زيادة حادة محتملة في أسعار النفط

المصدر: د ب ا

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حذرت الوكالة الدولية للطاقة من زيادة حادة محتملة في أسعار النفط العام المقبل نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأفاد تقرير صادر عن الوكالة نشر في باريس اليوم الأربعاء، بأن كامل الأثر الناتج عن الحظر المفروض على النفط الخام الروسي ومنتجات النفط لم يظهر بعد. وبالتالي لا يمكن استبعاد "ارتفاع الأسعار" العام المقبل.

وبحسب خبراء الوكالة الدولية للطاقة، يمكن أن يتراجع الإنتاج الروسي بواقع 14 % بحلول نهاية الربع الأول من 2023.

وأضاف التقرير أنه في حال تحقق هذا التوقع، يمكن أن يؤدي إلى تغير الاتجاه الهبوطي للأسعار الأخير في سوق النفط.

وتتراجع أسعار النفط منذ أوائل نوفمبر. وخلال تلك الفترة، تراجع النفط الخام من بحر الشمال وهو مهم لأوروبا، من نحو مئة دولار للبرميل القياسي - الذي يحتوي كل منه على 159 لترا من النفط - إلى نحو 80 دولارا.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في التقرير إلى أن اقتصاد الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط، مازال مرنا بشكل مدهش رغم الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في الشهور الأخيرة. وأضاف أن اقتصاد الهند ينمو بقوة.

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