ألمانيا تعتزم إصدار رقم قياسي من الديون بقيمة 539 مليار يورو

المصدر: د ب ا

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تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية إصدار رقم قياسي من الديون في العام المقبل، للمساعدة في تمويل المعونات السخية للأسر والشركات المتضررة بسبب أزمة الطاقة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن إصدار الديون سيتضخم ليصل إلى حوالي 539 مليار يورو (573 مليار دولار) في عام 2023، بالمقارنة مع 449 مليار يورو هذا العام، بحسب خطة وكالة التمويل الألمانية التي تم نشرها اليوم الأربعاء.

وكان الرقم القياسي السابق البالغ 483 مليار يورو، قد تم تسجيله في عام 2021، عندما كانت الحكومة تنفق بحرية من أجل المساعدة في التعويض عن تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويشمل الاقتراض سندات اتحادية بقيمة 274 مليار يورو، وأخرى بـ 242 مليار يورو لبيعها في سوق المال.



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