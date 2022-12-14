الرهان على خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية يصعد بالذهب

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 % إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعاً أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكيين، مما عزز توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1810.98 دولارات للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 % إلى 1825.50 دولاراً.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء استراتيجيات السوق في «آر.جيه.أو فيوتشرز»: «الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضاً بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة».

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر وسط هبوط أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم خلال سنة تقريباً.

وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، هبط مؤشر الدولار أكثر من 1 % إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضاً عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

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