النفط يواصل مكاسبه مع تعطل الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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واصل النفط مكاسبه مع تعطل الإمدادات وتخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً أي 1.15 % إلى 78.89 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أي 0.92 % إلى 73.84 دولاراً.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في مؤسسة «أواندا»، إن المزيد من الدعم للأسعار جاء من خلال تراجع قيود مكافحة كورونا في الصين وتهديد روسيا بخفض الإنتاج في مواجهة الحد الأقصى للأسعار من جانب مجموعة السبع، إلى جانب إغلاق خط إمدادات رئيسي إلى الولايات المتحدة.

ولم يُحدد جدول زمني باستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة بعد غلقه الأسبوع الماضي.

ووفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز»، رفع إغلاق خط الأنابيب التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر.

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