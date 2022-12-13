"فوربس" الأمريكية تعلن عن أغنى رجل في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت مجلة فوربس" الأمريكية أن مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف هو أغنى رجل في الإمارات العربية المتحدة، فيما احتل المركز الـ123 في القائمة العامة للمليارديرات، وفقا لتصنيف المجلة الأمريكية.

وقدرت "فوربس" ثروة الملياردير بنحو 15.1 مليار دولار، وفي العام الماضي تم الاعتراف بدوروف أيضا بأنه أغنى شخص يعيش ويعمل في الإمارات.

فيما تجاوزت ثروة رجل الأعمال 17 مليار دولار خلال العام الماضي، ووصلت إلى 2.4 مليار دولار وفي عام 2020، وقبل عام (2019) كانت عند مستوى 2.7 مليار دولار، في العام 2018 عند 1.7 مليار دولار.

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ العام 2017.

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