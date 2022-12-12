2 % نمو استهلاك القهوة سنوياً حتى 2030

المصدر: لندن - د ب أ

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توقعت فانوسيا نوجيرا، المديرة التنفيذية لمنظمة البن الدولية، ارتفاع استهلاك القهوة بين 1 % و2 % حتى نهاية 2030، حيث أشارت إلى أنه سوف تكون هناك حاجة لنحو 25 مليون من عبوات البن زنة 60 كيلوغراماً على مدار الأعوام الثمانية المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن نوجيرا قالت خلال مؤتمر صحافي في هانوي عقدته رابطة القهوة-الكاكاو في فيتنام: «نحن متحفظون الآن بشأن التوقعات قصيرة المدى»، مشيرة إلى الأحداث التي يواجهها العالم، ويشمل ذلك ارتفاع معدل التضخم في أوروبا.

وأضافت نوجيرا أن التوقعات السابقة للمنظمة بارتفاع الاستهلاك العالمي 3.3 % سنوياً على مدار الأربعة إلى خمسة عقود المقبلة كانت «متفائلة للغاية». وقالت نوجيرا، في حوار مع بلومبرغ، إن القطاع العالمي سوف يصل للتوازن في العرض والطلب للقهوة خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، مقارنة بالعجز الحالي.

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