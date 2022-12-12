الخطوط الهندية نحو طلبية تاريخية بـ 500 طائرة

المصدر: باريس/نيودلهي - رويترز

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قالت مصادر بقطاع الطيران، أمس، إن الخطوط الجوية الهندية، بصدد إجراء طلبية تاريخية تصل إلى 500 طائرة، تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، من إيرباص وبوينغ، إذ تسعى لعملية طموح لإحياء أعمالها تحت قيادة تكتل مجموعة تاتا.

وأفادت المصادر بأن الطلبيات تشمل 400 طائرة ذات بدن ضيق، و100 طائرة أو أكثر من الطائرات ذات البدن العريض، بما فيها طائرات إيرباص من طراز إيه 350، وبوينغ من طرازي 787 و777، وذلك في أثناء حديثهم، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إذ ستوضع اللمسات النهائية على الصفقة الضخمة في الأيام المقبلة.

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