8.8% نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث

المصدر: وكالات

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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 8.8 % مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة .

وأفادت نتائج النشرة - التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء اليوم وأوردتها وكالة الأنباء السعودية - أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.

توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.

وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.

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