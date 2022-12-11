64.5% من الشركات اليابانية في الخارج ترجح عودة الأرباح لمستويات ما قبل كورونا

المصدر: د ب ا

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خلص استطلاع إلى أن نحو 5ر64% من الشركات اليابانية العاملة في الخارج تتوقع تسجيل أرباح عن العام الجاري، لتصل تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية أظهر أنه على الرغم من أن النتيجة كانت 65% تقريبا خلال عام 2019، فإن الدلالات على التعافي طويل المدى كانت واعدة بصورة أقل، حيث قالت 4ر45% من الشركات إنها سوف توسع أعمالها خلال العام أو العامين المقبلين، مقارنة بـ 9ر48% قبل جائحة كورونا.

وقالت نحو 60% من الشركات إنها تعتزم مراجعة سلاسل الامداد الخاصة بها، وقالت 5ر57% إنها سوف تدرس تغيير الموردين.

وأرجعت أغلبية الشركات عزمها التغيير إلى ارتفاع التكاليف، كما قالت أقل من 50% من الشركات إنها تعتزم القيام بذلك بسبب خطورة توقف سلاسل الامداد في ظل عدم استقرار التوزيع.

وقال رئيس منظمة التجارة الخارجية بوبوهيكو ساساكي في مؤتمر صحفي " وضع الطاقة غير مستقر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا نستطيع تحديد توقعات جيدة بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وبحسب الاستطلاع، فإن 5ر85% من الشركات العاملة في كوريا الجنوبية تتوقع تحقيق أرباح، تليها المتواجدة في هولندا بنسبة 9ر78% و في سنغافورة بنسبة 5ر73%.

وكانت المنظمة قد أجرت الاستطلاع في الفترة من 22 آب/أغسطس حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضيين، وشمل 19 ألفا و143 شركة يابانية وفروع ومكاتب تعمل في 86 دولة ومنطقة.

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