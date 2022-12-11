«يو.بي.إس»: ذروة التضخم في الربع الأول من 2023

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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ذكر رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو.بي.إس جروب إيه جي» المصرفية الاستثمارية السويسرية، أن التضخم العالمي سيصل إلى ذروته بحلول الربع الأول من عام 2023، ثم سيتراجع وسط انخفاض النمو الاقتصادي.

وقال هامرز، في مقابلة مع صحيفة «لو تمب» السويسرية الناطقة بالفرنسية، «سيكون 2023، عاماً انتقالياً، بنمو أقل وسينخفض التضخم، مع تقدم العام»، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. وتابع هامرز إن «مجموعة يو.بي.إس، ما زالت تتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، ثم انخفاضات في بعض الدول، نظراً لأننا سنضطر إلى دعم النمو».

وتعني مستويات التضخم المنخفضة نسبياً في سويسرا أن الدولة الواقعة في جبال الألب ستتفادى ركوداً، طبقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي تولى المنصب في عام 2020.

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