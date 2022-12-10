النفط نحو خسائر أسبوعية 10 % بضغط مخاوف الطلب

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط، أمس، على الرغم من أن كلا الخامين القياسيين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية، وسط مخاوف من ضعف الآفاق الاقتصادية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ما قد يؤثر في الطلب على النفط.

وخلال التعاملات سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.20 دولاراً للبرميل بارتفاع 5 سنتات، وسجل خام برنت أدنى مستوى في 2022 خلال الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً إلى 71.88 دولاراً.

ويتجه خاما القياس لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 % لكل منها، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ أغسطس وأبريل على الترتيب.

كما تجاهلت السوق تكدس ناقلات النفط التي تمنع السلطات التركية عبورها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

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