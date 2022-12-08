إغلاق خط أنابيب نفط بين كندا وأمريكا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة "تي سي إينرجي" الكندية، اليوم، أنها أغلقت بشكل موقت خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة، بعد اكتشاف تسرب بين ولايتي كنساس ونبراسكا، ما أحدث بعض الاضطراب في أسواق النفط.

وقالت الشركة، في بيان، إنها "استنفرت أشخاصاً ومعدات" في أعقاب "تسرب مؤكد للنفط في مجرى مائي" في مقاطعة واشنطن، على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوب قرية ستيل سيتي في ولاية نبراسكا.

وينقل خط الأنابيب النفط الخام من كندا إلى مصاف في وسط الولايات المتحدة الغربي وساحل الخليج الأمريكي، حيث تتم معالجته لاستخراج البنزين ومنتجات نفطية أخرى.

وبدأت الاستجابة الطارئة، أمس، قرابة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد صدور تنبيهات ورصد انخفاض في الضغط في نظام خط الأنابيب.

وأضاف بيان الشركة: "تم عزل الجزء المتضرر ونشر عوائق عائمة" للسيطرة على التسرب.

وأكد أن "النظام لا يزال مغلقاً، حيث إن أطقمنا تعمل بفاعلية على احتواء النفط وسحبه".

وارتفعت أسعار النفط في البداية بعد الأنباء عن إغلاق الخط، لكنها تراجعت لاحقاً إلى الخانة السلبية.

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