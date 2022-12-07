أغنى رجل في الدنمارك يشتري أسهماً في شركة كولوبلاست

المصدر: د ب ا

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رفع نيلز بيتر لويس هانسن، أغنى شخص في الدنمارك، حصته في أسهم رأسمال شركة "كولوبلاست ايه / إس"، أكبر الأصول لديه، بشراء أسهم بنحو 7 ملايين دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الذراع الاستثمارية للملياردير لويس هانسن اشترت 56770 سهما في شركة المعدات الطبية الدنماركية بمتوسط سعر 76ر880 كرونة دانماركية للسهم الأسبوع الماضي، بحسب إخطار صدر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

ويستحوذ لويس هانسن، الذي يبلغ صافي ثروته 8ر6 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، على نحو خُمس شركة "كولوبلاست".

وتراجعت أسهم الشركة المصنعة لمستلزمات القسطرة ومنتجات المسالك البولية بنسبة 27٪ هذا العام.

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