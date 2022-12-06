منظمة التجارة العالمية: القيود التجارية تتزايد خاصة على الأغذية

المصدر: جنيف - رويترز

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ذكرت منظمة التجارة العالمية في تقرير أن الدول تفرض قيوداً تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصاً على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة للمنظمة: «من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير، ما زال 57 سارياً، وتغطي إجمالاً نحو 56.6 مليار دولار تقريباً من التجارة. وأضافت: تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر وهو ما ينبغي أن يكون سبباً للقلق،

غير أن التقرير قال أيضاً: إن 80 % تقريباً من القيود التجارية المرتبطة بكوفيد 19 ألغيت، مستنداً إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر.

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