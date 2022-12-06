النفط يرتفع مع فرض حد أقصى للخام الروسي

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن أبقت دول مجموعة «أوبك+» على أهدافها لإنتاج النفط دون تغيير قبل سريان حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي وفرض مجموعة السبع حداً أقصى لأسعاره اعتباراً من أمس.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم، خفف المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة (كوفيد19) في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار، أي 2.7 %، إلى 87.86 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 دولار، أي 2.8 % إلى 82.22 دولاراً للبرميل.

واتفقت «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أول من أمس، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر 2022 وحتى نهاية 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز