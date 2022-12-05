الكرملين يحذر: تسقيف سعر النفط الروسي «يزعزع» استقرار سوق الطاقة العالمية

المصدر: أ ف ب

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أكد الكرملين اليوم الاثنين أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا وحذرت من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاقتصاد الروسي "يملك كل القدرات اللازمة" لتمويل الهجوم العسكري، مضيفا أن "تدابير كهذه لن تؤثر" عليه في إشارة إلى تحديد الاتحاد

الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي للتأثير على عائدات موسكو.

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