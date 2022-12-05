الطاقة النظيفة تنذر بحرب تجارية أمريكية أوروبية

المصدر: بروكسل - د ب أ

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس: إنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معاً في التكنولوجيا النظيفة وعدم المخاطرة بحرب تجارية مدمرة.

وذكرت فون دير لاين في خطاب ألقته في كلية أوروبا بمدينة بروج البلجيكية أنه في مواجهة تغير المناخ والمنافسة من الصين، فإن «لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة واسعة للحفاظ على ريادتنا الصناعية».

ووجهت أكبر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى واشنطن مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير بقيمة 700 مليار دولار، المسمى «قانون خفض التضخم».

ويضمن التشريع إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محلياً، وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.

ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، من أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة رداً على ذلك.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواصلان العمل معاً لحل القضية، لكنها حذرت من أن التكتل سيرد حسب الضرورة على برنامج واشنطن للتكنولوجيا النظيفة.

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معاً في «قاعدتين صناعيتين للطاقة النظيفة على جانبي المحيط الأطلسي»، مشيرة إلى أنه يجب تخفيف قواعد الاستثمار العام الصارمة المعتادة في الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.

وقالت رئيسة المفوضية إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملا معاً بشكل أوثق لوضع معايير تنظيمية للسيارات الكهربائية.

وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبروكسل التعاون بشكل أوثق للحصول على المواد الخام الحيوية وإنتاجها، والحد من مزايا الصين في هذا القطاع.

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