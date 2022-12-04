كوريا الجنوبية.. ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية إلى مستوى قياسي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بيانات حكومية اليوم الأحد، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية لمستوى قياسي جديد خلال أول 11 شهرا من هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارتي الزراعة والمصايد أعلنتا أن صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 08ر8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الشعرية سريعة التحضير بنسبة 5ر14% على أساس سنوي لتصل إلى 696 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من العام.

وزادت صادرات الأغذية المحفوظة، مثل كعكة الأرز، بنسبة 7ر10% لتصل إلى 163 مليون دولار.

وتتوقع الوزارة أن يصل حجم الصادرات السنوية للمنتجات الزراعة والغذائية لمستوى قياسي خلال عام 2022، متجاوزة الحجم الذي تم تسجيله خلال العام الماضي وبلغ 56ر8 مليار دولار.



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