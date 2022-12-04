بريطانيا نحو أدنى مستوى للنمو الاقتصادي المحتمل

المصدر: (لندن - د ب أ)

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قال مايكل سوندرز، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن النمو المحتمل للاقتصاد البريطاني تخلّف عن كل الاقتصادات الكبيرة، باستثناء المكسيك؛ جراء انهيار الإنتاجية والنقص الحاد في العمالة، بحسب وكالة «بلومبيرغ». وأوضح أن تحليله لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي لـ43 دولة أظهر أن (الحد الأقصى) لسرعة نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون في ثاني أدنى مرتبة بالمجموعة للفترة من 2020 إلى 2024.

وتشير النتائج إلى القليل من الأمل في أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بإمكانها الهرب من ركود اقتصادي وتضخم يتسببان في أشد ضائقة على المستهلكين يمكن تذكره.

وأعلن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الشهر الماضي أن الأسعار في المتاجر زادت بأسرع معدل لها منذ بداية 2005 نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ووصل معدل تضخم الأسعار في المتاجر البريطانية الشهر الماضي إلى 7.4% مقابل 6.6% في أكتوبر السابق عليه.

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