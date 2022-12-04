أسعار القمح إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

المصدر: (شيكاجو - رويترز)

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دفعت المنافسة الكبيرة بين المصدرين أسعار القمح لأدنى مستوى في 3 أشهر.

وواصل القمح في شيكاجو خسائره ليبلغ أدنى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضي مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن أبقت الصادرات الأمريكية الأسبوعية المتواضعة تركيز التجار على المنافسة من إمدادات البحر الأسود الأرخص ثمناً.

وتراجعت أسعار الذرة أيضاً بينما انتعش فول الصويا ليتعافى بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة في شأن المستويات المخيبة للآمال من الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

وعزز الحصاد الروسي القياسي وممر تصدير الحبوب من أوكرانيا المنافسة التصديرية للإمدادات الأمريكية.

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