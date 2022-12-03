سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم السبت، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وثبت بالبنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 24.51 للشراء، 24.56 جنيها للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.55 جنيها للشراء، 24.61 جنيها للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 24.56 جنيها للشراء، 24.61 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 24.53 جنيها للشراء، 24.60 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 24.58 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع.

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