مسؤول روسي يؤكد استعداد بلاده لتزويد البلدان الأكثر احتياجاً بالحبوب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أوليج أوزيروف، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، اليوم السبت أن بلاده "مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، ويمكنها تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أوزيروف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، قوله في مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية: "على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء بمسؤولية وضمير بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الهامة".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "في عام 2022 حققت روسيا رقما قياسيا في إنتاج الحبوب، بواقع 2ر152مليون طن، ونحن على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني (500 ألف طن)، وكذلك توفير البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، والتي تشكل 2٪ فقط من الإنتاج العالمي، بأسعار معقولة لجميع البلدان المعنية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز