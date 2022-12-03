بيانات الوظائف الأمريكية تقفز بالدولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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قفز الدولار تماشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر مما كان متوقعاً في نوفمبر مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حافزاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب تقرير الوظائف وعدلت بيانات أكتوبر لتظهر زيادة عدد الوظائف 284 ألفاً بدلاً من 261 ألفاً كما ورد سابقاً.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بنحو 200 ألف. وتراوحت التقديرات بين 130 و270 ألفاً.

وزاد عدد الوظائف 263 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التقديرات التي بلغت 200 ألف. وقفز متوسط الأجر في الساعة 0.6 % في الشهر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3 %.

وارتفع مؤشر الدولار 0.64 % مقابل سلة العملات الرئيسية عند 105.31، وقفز الدولار 0.24 % إلى 135.64 مقابل الين الياباني، فيما انخفض اليورو 0.67 % خلال التعاملات إلى 1.0456 دولار.

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