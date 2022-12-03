ارتفاع طفيف للنفط قبيل اجتماع «أوبك+» غداً

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) غداً الأحد وحظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي من الإثنين المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، أي 0.8% إلى 87.53 دولاراً للبرميل في التعاملات وارتفعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً أي 0.9% إلى 81.91 دولاراً.

وكان الخامان قد هبطا في وقت سابق من التعاملات ولكنهما في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية، ستكون الأكبر في شهرين عند نحو 4.5 و7 % على الترتيب، بعد انخفاضهما 3 أسابيع متتالية.

وقالت مصادر لرويترز: إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد 19 في أثناء أيام، وهو ما سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.

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