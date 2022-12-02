17.2 % نمو تجارة الخدمات بالصين في 10 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة في الصين أن قيمة تجارة الخدمات في البلاد زادت بنسبة 17.2 %، على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة التجارة ما يقرب من 4.92 % تريليونات يوان (حوالي 690.77 مليار دولار)، خلال العشرة أشهر، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 18.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.36 تريليون يوان، وبلغ إجمالي واردات الخدمات أكثر من 2.56 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 16.4 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة بلغت نحو 2.05 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.3 % على أساس سنوي.

وارتفعت صادرات الخدمات القائمة على المعرفة الكثيفة بنسبة 14.3 % لتصل إلى ما يقرب من 1.15 تريليون يوان، بفضل قطاعات مثل حقوق الملكية الفكرية وخدمات الحوسبة والمعلومات.

وواصلت خدمات السفر انتعاشها خلال هذه الفترة، في ظل توسع تجارة القطاع بنسبة 9.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 689 مليار يوان.

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