انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر

المصدر: باريس - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلاً تراجعاً للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضاً من 135.9 نقطة في أكتوبر. وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر. وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوماً أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود. وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 % فقط عن مستواه قبل عام.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي، وكانت عند 2.764 مليار طن. وقالت فاو إن التوقعات أقل بـ 2 % من الإنتاج المقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز