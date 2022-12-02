سوق العملات المشفرة تسترد 72 مليار دولار

المصدر: دبي - وكالات

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بعد موجة من الخسائر العنيفة، اكتست منصات تداول العملات الرقمية باللون الأخضر واسترد السوق 72 مليار دولار من قيمته السوقية، وهو ما فسره محللون بأنه احتفاء بقرب انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية مع ظهور مؤشرات تؤكد انكسار أكبر موجة تضخم يشهدها الاقتصاد العالمي في التاريخ الحديث.

ومع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة بعد ظهور مؤشرات تؤكد وصول التضخم إلى ذروته، واصل الدولار الأمريكي تراجعه، وهو ما عزز من عودة المستثمرين إلى البحث عن أسواق أخرى ومن بينها سوق العملات المشفرة .

والتي كانت قد واجهت خسائر عنيفة خلال الأيام الماضية، وبخاصة بعد الإعلان عن عدة إفلاسات وانهيارات، أهمها ما حدث في منصة «أف تي إكس»، التي أعلنت إفلاسها وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات في شأنها حتى الآن.

قفزة

وقفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 9 % رابحة نحو 72 مليار دولار، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 790 مليار دولار، إلى نحو 862 مليار دولار في آخر تداولات الأسبوع.

وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت «بيتكوين» التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6 % مقابل ارتفاع بنسبة 2.6 % خلال تداولات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 17152 دولاراً. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 329.6 مليار دولار مستحوذة على 38.23 % من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بنسبة 1.7 % في آخر تداولات الأسبوع ليستقر سعرها عند مستوى 1288 دولاراً. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 157.7 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 18.29 % من إجمالي السوق، كما استحوذت على 18.29 % من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

عملة «تيزر»

وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما استقرت قيمتها السوقية عند مستوى 65.3 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 7.57 %.

وفيما حلت عملة «بي أن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب بنسبة 0.4 % ليستقر سعرها عند مستوى 297.74 دولاراً، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 47.6 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.52 %.

وجاءت عملة «يو أس دي أس» في المركز الخامس، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 43.18 مليار دولار، بحصة سوقية إجمالية تبلغ نسبتها 5 %.

وجاءت عملة «بي يو أس دي» في المركز السادس، وفيما استقر سعر العملة عند مستوى دولار واحد، فقد استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 22.2 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 2.57 % من إجمالي القيمة المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها.

إكس ريبل

وسجلت عملة «إكس ريبل» التي حلت في المركز السابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب بلغت نسبتها 5.3 % ليستقر سعرها عند مستوى 0.402 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 20.25 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 2.34 %.

وحلت عملة «دوغ كوين» في المركز الثامن وسجلت مكاسب بنسبة 26.2 % ليستقر سعرها عند مستوى 0.104 دولار، كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 13.88 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.61 %.

أما عملة «كاردانو» التي حلت في المركز التاسع وسجلت خسائر بنسبة 0.8 % ليستقر سعرها عند مستوى 0.317 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 10.9 مليارات دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.26 %.

وحلت عملة «بولي جون» في المركز العاشر وسجلت مكاسب بنسبة 7.8 % ليجري تداولها عند مستوى 0.925 دولار، كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 8.08 مليارات دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 0.93 %.

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