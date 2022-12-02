تراجع تاريخي للبطالة في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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سجل معدل البطالة في منطقة اليورو، مستوى تاريخياً جديداً في أكتوبر بلغ 6.5 % من قوة العمل النشيطة مقابل 6.6 % في سبتمبر، حسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس. وبلغ المؤشر أدنى مستوى، منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي تجميع هذه الأرقام في أبريل 1998، وعلى مدى عام، تراجع 0,8 نقطة، بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تلى وباء كوفيد 19.

وفي الاتحاد الأوروبي بمجمله، انخفض معدل البطالة أيضاً في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 6 %، بعد 6,1 % في أغسطس.

وتتوقع المفوضية الأوروبية، حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الحالي، والأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

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