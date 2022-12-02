إيلون ماسك: زراعة شرائح في أدمغة الإنسان قريباً

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

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توقّع إيلون ماسك أن تتوصل شركته «نيورالينك» الناشئة في غضون 6 أشهر، إلى زرع أول جهاز في دماغ الإنسان يتواصل مع أجهزة الكمبيوتر مباشرة عبر التفكير.

وخلال عرض التطورات التي أحرزتها «نيورالينك»، قال رئيس «تسلا» و«سبيس إكس» وعدد من الشركات الناشئة: «نودّ بالتأكيد أن نكون حذرين جداً وواثقين من أنّ هذه التقنية ستعمل بصورة جيدة، ورفعنا كل المستندات إلى إدارة الأغذية والعقاقير (الجهة المسؤولة عن القطاع الصحي في أمريكا)، ونعتقد أننا سنكون قادرين على وضع أول غرسة تطوّرها الشركة في دماغ الإنسان».

وكتب عبر «تويتر»: «أصبحنا واثقين من أنّ جهاز «نيورالينك» جاهز للاستخدام البشري، ويعتمد موعد بدء استخدامه على إجراءات الموافقة التي تعطيها إدارة الأغذية والعقاقير».

وليس جديداً على الملياردير أن يعلن عن توقعات تتسم بالمجازفة، فسبق له أن فعل ذلك بموضوع القيادة الذاتية لسيارات «تسلا» الكهربائية وفي يوليو 2019، توقّع أن تتمكّن «نيورالينك» من إجراء أول اختباراتها على الأفراد عام 2020 وحتى اليوم، زُرعت النماذج وهي بحجم قطعة نقود، في جماجم حيوانات فقط.

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