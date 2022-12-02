بيانات ترامب الضريبية أمام الكونغرس الأمريكي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها طبقت قرار المحكمة العليا الذي سمح بنقل الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس قبل 10 أيام. ورفض ترامب باستمرار كشف إقراراته الضريبية أثناء وجوده في البيت الأبيض - وهو ما فعله كل رئيس آخر منذ سبعينات القرن الماضي - ولجأ إلى القضاء لمنع تنفيذ طلب برلماني للحصول على الوثائق للأعوام 2015 إلى 2020.

وبعد مسلسل طويل، سمحت محكمة استئناف فدرالية لمصلحة الضرائب في نهاية أكتوبر بإحالة الوثائق على لجنة مجلس النواب، وقدم قطب العقارات بعد ذلك طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع تسليم هذه الوثائق. وعلقت المحكمة أول نوفمبر إرسال الوثائق بانتظار الحصول على عناصر كافية للبت في أسس القضية.

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