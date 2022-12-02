الذهب يرتفع 1 % مع هبوط الدولار

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واصلت أسعار الذهب مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع تراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 8.3 % في نوفمبر الماضي لينهي خسائر استمرت 7 أشهر بعد استقبال المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول باستحسان حيث يزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يُدر عائداً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 1785.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 % إلى 1797.80 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.24 دولاراً وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1030.04 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.5 % إلى 1891.20 دولاراً. (لندن - رويترز)

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