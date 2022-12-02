قطعة غيار لـ «بوجاتي» بـ 393 ألف دولار

المصدر: هامبورغ - د ب أ

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قد لا يشعر أثرياء العالم الذين يقودون السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس، بالقلق كثيراً بشأن العثور على قطعة غيار لإصلاح السيارة، لكن ذلك لا ينفي حقيقة التكلفة الباهظة لإصلاح هذه السيارة الفارهة، إذ يعرض موقع بيع قطع غيار السيارات عبر الإنترنت، بارتس فور يو.إس.إيه، بيع الجزء الأمامي للسيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس، مقابل 393.754 ألف دولار.

وهذا العرض يشمل مكونات الغطاء، بما في ذلك الشفة الأمامية، وواقي الجانبين الأيمن والأيسر، وغطاء المحرك الأمامي، وكلها مكونات جديدة وأصلية. والحقيقة أن هذا المبلغ يكفي في حد ذاته لشراء سيارة فارهة جديدة من طرز أخرى. في الوقت نفسه، يبلغ سعر مقدمة السيارة بوجاتي شيرون العادية، أقل من هذا الثمن بنحو 80 ألف دولار، في حين يصل سعر مقدمة الغطاء، بما في ذلك الشبكة الأمامية، حوالي 78750 دولاراً.

ويبلغ سعر بيع بوجاتي شيرون في الولايات المتحدة، حوالي 3 ملايين دولار، ولذلك، فإن سعر قطع الغيار لا يعتبر كبيراً جداً بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون شراء السيارة، ودفع ثمنها الباهظ. في المقابل، يصل سعر غطاء محرك السيارة ماكلارين 720، حوالي 9842 دولاراً، وغطاء محرك السيارة أستون مارتن دي.ي.إكس 4920 دولاراً فقط.

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