الرئيس السابق لـ«أف تي إكس» يعتذر عن أخطاء تسببت في انهيار الشركة

المصدر: نيويورك- أ ف ب

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قدم سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لـ«أف تي إكس» اعتذاره عن «عدد كبير من الأخطاء» في الانهيار المفاجئ لشركة العملات الرقمية، لكنه أكد أنه لم يتعمد القيام بأي احتيال.

وقال في «مؤتمر ديلبوك» الذي استضافته شبكة «سي إن بي سي» وصحيفة نيويورك تايمز: «لم أحاول يوماً ارتكاب عمليات احتيال على أي شخص». وأضاف: «أشعر بأسف عميق لما حدث». وتابع: «من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء أو الأمور التي سأتمكن من تقديم أي شيء لأصححها».

وأوضح بانكمان الذي ظهر عبر الفيديو من جزر الباهاماس أنه «صُدم» بتفاصيل كثيرة كشفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، معتبراً أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة. وكانت «أف تي إكس» تقدمت في 11 نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس، بينما كانت تواجه نقصاً كبيراً في التمويل وسيلاً من عمليات السحب من العملاء المذعورين. في ذلك الوقت، حصلت «أف تي إكس» على نحو 10 مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، حسب وول ستريت جورنال. وكانت «أف تي إكس» تعتبر قبل 10 أيام فقط من إشهار إفلاسها ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.

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