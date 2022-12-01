توقع ارتفاع صادرات الأرز البسمتي الهندي

المصدر: (مومباي - رويترز)

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قال مصدرون بارزون لـ«رويترز»، إنه من المرجح أن تقفز صادرات الهند من الأرز البسمتي الفاخر 15 % مقارنة بالعام الماضي مع سعي مشترين رئيسيين في الشرق الأوسط لزيادة مخزوناتهم رغم ارتفاع الأسعار بنحو 25%.

وقال فيجاي سيتيا الرئيس السابق لرابطة مصدري الأرز في الهند، «بعد حرب أوكرانيا، أصبح المشترون يخشون من حدوث توقف مفاجئ في الإمدادات. ويحاول كل مشتر تأمين مخزون كاف». وأشار إلى أن الهند قد تصدر أكثر من 4.5 ملايين طن في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٢ التي بدأت في الأول من أبريل، بزيادة 15 % عن العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الصادرات ارتفعت 11% إلى 2.16 مليون طن في النصف الأول 2022-2023. وأضاف أن التراجع الحاد في رسوم الشحن عن الذروة التي وصلت إليها هذا العام سيعزز رغبة المستوردين في شراء المزيد.

والهند هي أكبر مصدّر للأرز في العالم. وتصدّر بشكل أساسي الأرز البسمتي عالي الجودة إلى الشرق الأوسط، والأرز غير البسمتي لدول أفريقية وآسيوية. وأوضح أنيل ميتال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيه.آر.بي.إل الهندية لتصدير الأرز، أن إقبال إيران، وهي عادة أكبر مشترٍ للأرز البسمتي الهندي، على الشراء كان نشطاً خلال الأشهر القليلة الماضية. وتستورد إيران والسعودية والعراق والإمارات واليمن ما يقرب من ثلثي صادرات الهند من الأرز البسمتي.

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