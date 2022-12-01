معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع للمرة الأولى منذ 17 شهراً

المصدر: بروكسل - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10 % في نوفمبر مقابل 10.6 % في أكتوبر، في أول تراجع منذ يونيو 2021، على ما أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس. وكان التضخم يسجل في كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في الأسواق على خلفية الحرب في أوكرانيا. وجاء الانخفاض الذي سجل في نوفمبر أكبر مما قدره المحللون من «بلومبرغ» و«فاكتسيبت» الذين توقعوا نسبة تضخم تبلغ 10.4 بالمئة.

ونجم تباطؤ ارتفاع الأسعار عن قطاع الطاقة خصوصاً الذي سجلت أسعاره ارتفاعا بنسبة 34.9 % على أساس سنوي بعد 41.5 % في أكتوبر. مع ذلك استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التسارع ليبلغ 13.6 % بزيادة 0.5 نقطة عن الشهر السابق. وبقي الارتفاع السنوي في الأسعار في الصناعة مستقراً عند 6.1 % في نوفمبر بينما تباطأ بشكل طفيف في الخدمات إلى 4.2 % (- 0.1 نقطة).

وبين الدول الـ19 في منطقة اليورو، أطاحت إسبانيا بفرنسا في تسجيل أدنى معدل للتضخم بلغ 6.6 بالمئة في مقابل 7.1 بالمئة في فرنسا، حسب بيانات منسقة ليوروستات. وانخفض التضخم بشكل طفيف في ألمانيا إلى 11.3 % (-0.3 نقطة) وفي إيطاليا إلى 12.5 % (- 0.1 نقطة). ويفترض أن يؤدي انخفاض التضخم في نوفمبر إلى تخفيف الضغط على المركزي الأوروبي الذي يعمل على رفع أسعار الفائدة لكن رئيسة هذه الهيئة المالية الأوروبية كريستين لاغارد أكدت أنها كانت «ستتفاجأ» لو بلغ التضخم ذروته في أكتوبر.

آمال

تراجع التضخم في منطقة اليورو بأكثر كثيراً مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما يعزز الآمال في أن يخفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع الفائدة في اجتماعه المقرر الشهر القادم.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام لمكافحة التضخم الذي لا يزال عند أكثر من خمسة أضعاف المستهدف له. ومن المرجح أن يعلن سلسلة من الارتفاعات على مدار الأشهر المقبلة إذ إن ترويض الأسعار المرتفعة قد يتطلب أعواماً. (فرانكفورت – رويترز)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز