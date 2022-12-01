«أوبك+» تتجه لتثبيت سقف الإنتاج في اجتماع الأحد

المصدر: دبي، لندن - رويترز

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قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن قرار أوبك+ عقد اجتماعها في 4 ديسمبر افتراضياً يشير إلى توجه لتثبيت سقف الإنتاج مع ضعف احتمال تغيير السياسة في الوقت الذي تجري فيه المجموعة تقييماً لتأثير تحديد سقف لسعر النفط الروسي على الأسواق.

وسيركز الاجتماع الافتراضي على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل على مشتريات الخام الروسي المنقول بحراً في الخامس من ديسمبر. وقال المصدر: «تفضل أوبك+ الانتظار وتقييم نتيجة ما سيحدث الاثنين».

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في وقت يؤثر فيه فرض الصين إغلاقاً بسبب «كوفيد 19» على الطلب والأسعار لكن النفط اكتسب دعماً من الآمال في انتعاش الطلب الصيني.

وقالت مصادر إن أوبك حولت اجتماعاً لوزرائها كان مقرراً عقده السبت إلى اجتماع افتراضي، وألغت أوبك+ اجتماع خبراء سوق النفط، وهو اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الذي كان مقرراً الجمعة. وقال مندوب في أوبك+ إنه قرار بسيط فيما يبدو بالاستمرار يوم الأحد». وكان بعض المندوبين الذين سافروا إلى فيينا لحضور اجتماعات فنية هذا الأسبوع يخططون للعودة إلى بلادهم قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وفي أكتوبر، وافقت أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، أي ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، ويسري العمل بهذا حتى ديسمبر 2023. وتسبب القرار في صدام مع الغرب، حيث وصفت الإدارة الأمريكية القرار بأنه قصير النظر.

وقالت السعودية، أكبر مصدر في أوبك، في 21 نوفمبر، إن أوبك+ ملتزمة بخفض الإنتاج، وقد تتخذ المزيد من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق. وقال محللون وبعض مندوبي أوبك+ إنه يجب عدم استبعاد خفض آخر يوم الأحد، لكن اثنين من المندوبين قلّصا الثلاثاء من احتمال حدوث ذلك.

هبوط

واصلت أسعار الوقود في ألمانيا هبوطها وذلك حسبما أعلن نادي السيارات الألماني أمس. وأوضح النادي أن سعر الديزل واصل الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي فيما انخفض سعر البنزين السوبر إي 10 للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكر النادي أن متوسط سعر لتر البنزين السوبر إي 10 في كل أنحاء ألمانيا وصل الثلاثاء إلى 1.739 يورو بتراجع بمقدار 4.6 سنتات مقارنة بسعره قبل 7 أيام. وانخفض سعر لتر الديزل بمقدار 5.6 سنتات ليصل إلى 1.843 يورو.

كان سعر لتر الديزل ارتفع بمقدار نحو 30 سنتاً في منتصف أكتوبر الماضي، فيما ارتفع سعر لتر بنزين إي 10 بمقدار 20 سنتاً. (ميونخ - د ب أ)

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