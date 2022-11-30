الفيضانات في ماليزيا تخفض إنتاج زيت النخيل خلال نوفمبر

المصدر: د ب ا

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من المرجح تراجع إنتاج زيت النخيل في ماليزيا بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 8% خلال شهر نوفمبر الجاري مقارنة بأكتوبر الماضي، وذلك عقب أن أضرت الأمطار والفيضانات بعمليات الزراعة، وفقا لماه ذكرته شركة يونايتد بلانتيشن.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المدير التنفيذي للشركة كارل بيك نيلسين قال في حوار إن الأمطار كانت أكثر من المعتاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مما منع حصد ونقل فاكهة النخيل في عدة مناطق إنتاج.

وأدت المخاوف بشأن الامداد بسبب الفيضانات لارتفاع أسعار زيت النخيل لأعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر خلال الشهر الجاري.

ويشار إلى أن إجمالي إنتاج زيت النخيل في ماليزيا هذا العام يقدر بنحو 2ر18 مليون إلى 4ر18 مليون طنا.



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