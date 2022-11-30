التضخم عند مستوى قياسي في فرنسا.. هل تخفض باريس معدل رفع الفائدة؟

المصدر: د ب ا

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بقي معدل التضخم بصورة غير متوقعة عند مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر الجاري، في ظل التباطؤ في أجزاء بمنطقة اليورو وتراجع الدعوات المطالبة للبنك المركزي الأوروبي بخفض وتيرة رفع معدلات الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء الفرنسي إن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بنسبة 1ر7% مقارنة بالعام الماضي، كما جاءت النسبة مماثلة للتي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي.

وكان المسؤولون في فرنسا قد رفعوا معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين للبنك المركزي.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت فرنسا سوف تخفض زخم رفع الفائدة إلى نصف نقطة، خاصة في ظل اقتراب القارة الأوروبية من حافة الركود.

وأظهرت البيانات تسريعا بالنسبة لارتفاع أسعار حبوب الغذاء والسلع المصنعة، في حين تراجعت تكاليف الطاقة للعائلات.

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