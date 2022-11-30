الذهب يربح 5 دولارات في التعاملات الفورية

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.31% أو ما يعادل 5.43 دولار لتصل إلى 1755.24 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.29% تعادل 5.1 دولار لتصل إلى 1753.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 21.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.64% إلى 1018.2 دولار، وارتفع البلاديوم 1.75% إلى 1867.03 دولار.

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