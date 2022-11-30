«أوبك بلس» تبحث خفض الإنتاج الأحد

المصدر: (القاهرة - رويترز)

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رجّحت خمسة مصادر في «أوبك بلس»، إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، في اجتماع الأحد المقبل، غير أن مصدرين قالا إنهما يرجحان أيضاً النظر في خفض إضافي للإنتاج، لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي. وقالت خمسة مصادر في «أوبك بلس» إن اجتماع الأحد، من المرجح أن يمدد السياسة الحالية. وقال مصدران آخران، إن المجموعة قد تناقش خفضاً آخر للإنتاج، لكن أياً منهما لا يتوقع خفضاً كبيراً. وأضافت المصادر أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي، بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

ودفع انخفاض أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس، نتيجة الحرب في أوكرانيا، محللين مثل مجموعة يوراسيا لتوقع أن تخفض «أوبك بلس» الإنتاج. وجرى تداول خام برنت عند أعلى بقليل من 85 دولارا للبرميل أمس.

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