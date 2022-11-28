لاجارد تتوقع استمرار التضخم المرتفع في منطقة اليورو

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنها ستشعر بالمفاجأة إذا اتضح وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الذروة وبدأ يتراجع، مشيرة إلى أن دورة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية الحالية لم تقترب من نهايتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: «كنت أتمنى رؤية وصول التضخم إلى الذروة خلال أكتوبر الماضي، لكن للأسف لم يحدث هذا حتى الآن.. أعتقد أن هناك الكثير من الغموض وبخاصة بشأن مكون واحد من مكونات التضخم، وهو تمرير الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة بالجملة إلى أسعار التجزئة، وبالتالي لا يمكن افتراض أن التضخم وصل بالفعل للذروة».

وفي حين أنه من المحتمل تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك خلال نوفمبر الحالي لأول مرة منذ عام ونصف العام، فإن معدل تضخم أسعار المستهلك سيظل فوق مستوى 10%، بحسب توقعات أغلب المحللين. ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى 10.4% سنوياً.

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