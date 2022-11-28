الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار ولجوء البعض إلى الملاذات الآمنة وسط احتجاجات في عدة مدن صينية بسبب القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1760.87 دولاراً للأوقية بعد الوصول إلى أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1762.20 دولاراً.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: تراجع الدولار قليلاً يصب في صالح أسعار الذهب الآن، مضيفاً أنه إذا تصاعد وضع فيروس كورونا في الصين سريعاً، فسيكون ذلك إيجابياً لسوق الذهب.

وهبط مؤشر الدولار 0.8 % أمام العملات المنافسة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.55 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 985.33 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1851.63 دولاراً.

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