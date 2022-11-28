النفط يتخلى عن مكاسب 2022 ويخسر أكثر من دولارين

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام بعدما أذكت احتجاجات على قيود «كوفيد 19» الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود. وخسر خام برنت 2.66 دولار أي 3.1 % ليجري تداوله عند 80.97 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار أي 3.1 % إلى 73.89 دولاراً للبرميل. وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، مدير عام البحوث في شركة «نيسان للأوراق المالية»: بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات «كوفيد 19»، أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن «كوفيد 19» في شنغهاي عمليات بيع.

وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع مجموعة «أوبك+» في الرابع من ديسمبر المقبل، في ظل بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفاً على أسعار النفط الروسي. وكانت المجموعة قد اتفقت في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً حتى 2023.

في الوقت نفسه، يناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل.

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