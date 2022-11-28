انتشار البديل الهندي لـ «تويتر»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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لجأ عدد ضخم من المستخدمين في البرازيل، إلى استخدام بديل مماثل لتطبيق «تويتر» من الهند، وذلك في ظل الغموض المحيط بمستقبل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير. وبحسب صحيفة «إنديا توداي»، فإنه تم تنزيل التطبيق الهندي «كوو»، الذي يستبدل شعار الطائر الأزرق الموجود على تطبيق «تويتر»، بطائر أصفر، مع توفير خصائص مماثلة لتلك الموجود في التطبيق الأشهر، أكثر من مليون مرة خلال 48 ساعة في البرازيل، بعد إضافة اللغة البرتغالية إليه. وقال أبراميا رادهاكريشانا، الرئيس التنفيذي لشركة التطبيق الهندي: قبل نهاية الأسبوع الماضي، وصل العدد لأكثر من مليون مستخدم، بينهم عدد من المشاهير.

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