الصين تؤسس مناطق تجارة إلكترونية عابرة للحدود

المصدر: بكين - شينخوا

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صدقت الصين على تأسيس مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في 33 مدينة ومنطقة أخرى، في أحدث محاولة لتعزيز نمو التجارة الخارجية. وهذه هي المجموعة السابعة من هذه المناطق التجريبية، ما رفع إجمالي عدد المناطق التجريبية في أنحاء البلاد إلى 165 منطقة. وهذه المجموعة الحديثة من المناطق التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود يقع العديد منها في وسط وغرب الصين، بالإضافة إلى المناطق الحدودية في البلاد. ومن المتوقع أن تساعد المناطق التجريبية في تسهيل التحول والارتقاء بالصناعات التقليدية، وتحسين التجارة الخارجية والارتقاء بها.

وشهدت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة. وزاد حجم تجارتها نحو عشر مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لتصل إلى 1.92 تريليون يوان (نحو 269.14 مليار دولار) في عام 2021. وخلال النصف الأول من عام 2022، سجل السوق نمواً بنسبة 28.6 % على أساس سنوي في حجم التجارة.

إلى ذلك، سجلت صناعة البرمجيات في الصين زيادة بنسبة 10 % في إيرادات الأعمال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات رسمية. وبلغ إجمالي الإيرادات 8.42 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار) خلال هذه الفترة، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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