«شل» تعتزم بيع حصصها في حقول نفط ببحر الشمال

المصدر: لندن - د ب أ

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تعتزم شركة شل العملاقة للنفط بيع حصصها في مجموعة من حقول النفط في بحر الشمال، وفقاً لمواد تسويقية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ أول من أمس، إن الأصول تشمل حصص أقلية في حقلي نفط تديرهما شركة بريتش بتروليم «بي بي»، وحصة في حقل مكتشف تديره أيضاً «بي بي»، في المياه الواقعة شرق اسكتلندا. وترتبط كل المواقع بمحطة معالجة مركزية فيما يُعرف بأنه مشروع منطقة الحوض الشرقي.وتمتلك شل حصة نسبتها 25% في حقل مادوز الإنتاجي، وحصة نسبتها 21% في حقل ميرين في نفس المنطقة.

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