أمريكا تحظر بيع معدات «هواوي» و«زد تي آي» الصينيتين

المصدر: واشنطن - رويترز

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حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على أي معدات اتصالات جديدة من شركتي «هواوي تكنولوجيز» و«زد تي آي» الصينيتين، لأنها تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي. وذكرت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية أنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة «داهوا تكنولوجي» المصنعة لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة «هيتيرا» للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مزاعم أن بكين تستخدم شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين. وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان: «إن هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات».

وامتنعت «هواوي» عن التعليق، ولم ترد شركات «زد تي آي» والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو 2021 إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة. جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس 2021 على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون عام 2019، الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية، وهي «هواوي» و«زد تي آي» و«داهوا تكنولوجي» و«هانغتشو هيكفيجن» و«هيتيرا».

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