5 % نمو تجارة الصين في السلع والخدمات خلال أكتوبر

المصدر: بكين - شينخوا

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن صادرات وواردات التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بلغت 3.85 تريليونات يوان، أو 539.6 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5 % على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة أن صادرات السلع بلغت 1.92 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 1.51 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري بلغ 408.8 مليارات يوان.

وبلغت صادرات الخدمات 180.6 مليار يوان خلال الشهر الماضي، في حين بلغت واردات الخدمات 237.3 مليار يوان، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 56.7 مليار يوان. وأظهرت البيانات أن خدمات النقل كانت أكبر مساهم في تجارة الخدمات، بينما بلغ حجم تجارتها 159.9 مليار يوان. وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن التجارة الخارجية للسلع في الصين ارتفعت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 34.62 تريليون يوان (حوالي 4.79 تريليونات دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

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